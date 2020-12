Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Řidič nadýchal přes tři promile

KARLOVARSKO – S vozidlem přejel do protisměru a narazil do stromu.

Karlovarští dopravní policisté sdělili pětapadesátiletému muži z Chebska podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Podezřelý muž měl ve středu dne 18. října 2020 po deváté hodině ranní usednout za volat vozidla Fiat a jet po silnici III. třídy č. 19834 ve směru od Mrázova. Při projíždění pravotočivé zatáčky měl však přejet do protisměru a následně narazit do stromu. Po příjezdu hlídky policie se podrobil orientační dechové zkoušce, která vyšla s pozitivním výsledkem. Nejvyšší naměřená hodnota ukázala 3,47 promile alkoholu. Z tohoto důvodu mu policisté na místě zakázali další jízdu a zadrželi řidičský průkaz. Při dopravní nehodě muž utrpěl zranění, se kterým byl následně převezen na ošetření do nemocnice.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

nprap. Eva Valtová

9. 12. 2020

