Půjčené peníze nevrátil

SOKOLOVSKO – Způsobil tím škodu téměř 1,5 milionu korun.

Sokolovští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality zahájili trestní stíhání čtyřicetiletého muže ze Sokolova, kterého obvinili ze spáchání zločinu podvodu.



Obviněný měl v polovině roku 2018 uzavřít s devětačtyřicetiletým mužem z Karlovarska smlouvu o půjčení finančních prostředků. Obviněný měl tak učinit i přesto, že si byl vědom své finanční situace a toho, že je proti němu vedeno několik desítek exekucí a nebude moci půjčené peníze splatit. Finanční prostředky měl podle uzavřené smlouvy devětačtyřicetiletému muži vrátit do září roku 2018. To ovšem muž neučinil a zapůjčené peníze měl použít pro svou potřebu. Tímto svým jednáním měl muži z Karlovarska způsobit škodu téměř 1,5 milionu korun.



V případě prokázání viny hrozí čtyřicetiletému muži trest odnětí svobody až na osm let.

nprap. Jakub Kopřiva

6. 11. 2020

