Pronásledoval bývalou družku

KARLOVARSKO – Vyhrožoval jí fyzickým útokem.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvaačtyřicetiletého muže ze Sokolova, kterého obvinili ze spáchání přečinů nebezpečné vyhrožování a nebezpečné pronásledování.

Obviněný muž měl od druhé poloviny dubna do druhé poloviny května letošního roku omezovat v obvyklém způsobu života jeho pětatřicetiletou bývalou družku. Tu měl neustále telefonicky kontaktovat i přes to, že mu žena sdělila, že si to nepřeje. Dále měl ženě posílat emailové zprávy jak na soukromý, tak na pracovní email. V těch měl ženě nejen vyhrožovat, ale také jí měl vulgárně urážet a pomlouvat. Vše mělo vyvrcholit v pátek 13. května letošního roku. To měl ženě poslat několik emailů, kde mimo vulgárních urážek vyhrožoval fyzickou likvidací ženě i její rodině.

Policisté se začali případem okamžitě zabývat a obviněného muže zadrželi. Policejní vrchní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Obviněný muž si na rozhodnutí soudu počká v policejní cele.

V případě prokázání viny hrozí dvaačtyřicetiletému muži trest odnětí svobody až na jeden rok.

20.5.2022

