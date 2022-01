Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Před jízdou se posilnil alkoholem

SOKOLOVSKO – Způsobil škodu téměř 120 tisíc korun.

Policisté ze sokolovského dopravního inspektorátu sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky jednadvacetiletému muži ze Sokolova.

Ten měl v sobotu 20. listopadu řídit osobní automobil značky Seat. Krátce před druhou hodinou ranní měl jet ve směru z obce Podstrání do Sokolova, kde zřejmě nezvládl řízení svého vozidla a narazil do dopravního značení na pozemní komunikaci. Po nárazu do dopravní značky měl sjet mimo vozovku, kde čelně narazil do vzrostlého stromu. Po nárazu zůstalo havarované vozidlo na boku.

Jednadvacetiletý muž utrpěl při nehodě lehká zranění. Ve vozidle cestovala také sedmnáctiletá spolujezdkyně, která při nehodě utrpěla zranění, se kterým byla převezena Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice, kde byla následně hospitalizována.

Řidič osobního automobilu se po dopravní nehodě podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,37 promile.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na jeden rok.

prap. Jan Bílek

mjr. Bc. Kateřina Pešková

12.1.2022

