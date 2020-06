Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Poprali se na dětském hřišti

SOKOLOVSKO – Po rvačce byl muž v pracovní neschopnosti.

V září minulého roku mělo na dětském hřišti v Sokolově dojít k potyčce mezi dvěma muži. V odpoledních hodinách se měli muži ve věku 30 a 39 let nejdříve začít hádat a po chvíli měl mladší muž do staršího strčit. Poté měli dojít k vzájemnému fyzickému napadení, při kterém mladší muž staršího několikrát udeřil pěstí do oblasti hlavy. Po tomto musel být starší muž ošetřen v sokolovské nemocnici. Následně byl více jak měsíc v pracovní neschopnosti.



Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání obou mužů, které obvinili ze spáchání přečinu výtržnictví. Mladšího muže navíc obvinili ze spáchání přečinu ublížení na zdraví.



V případě prokázání viny hrozí mladšímu muži trest odnětí svobody až na tři roky. Staršímu muži hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na roky dva.

nprap. Jakub Kopřiva

12. 6. 2020

