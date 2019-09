Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Policisté zachránili život chlapci

SOKOLOVSKO - Policista neváhal a skočil pro něj do řeky.

V neděli dne 8. září 2019 bylo přijato na tísňovou linku policie oznámení o pohřešování nezletilého chlapce, který trpí autismem a odjel svému otci ze zahrady v Kynšperku nad Ohří na koloběžce neznámo kam. Operační důstojník proto ihned přijal příslušná opatření a zahájil pátrání. Do pátrací akce byl zapojen maximální počet policejních hlídek. Po necelé hodině pátrání se policistům z obvodního oddělení Loket podařilo malého chlapce nalézt poblíž cyklostezky v řece Ohři. Díky rychlé reakci policisty prap. Petra Baloga, který ani na chvíli nezaváhal, pro chlapce do řeky vlezl a vytáhl ho s ostatními policisty na samotný břeh. Policisté poté chlapci poskytli prvotní úkony první pomoci, dali mu suché oblečení a zabezpečili mu tepelný komfort do příjezdu zdravotní záchranné služby.

prap. Eva Valtová

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

8. 9. 2019

Odkazy do noveho okna záchrana chlapce Detailní náhled

vytisknout e-mailem