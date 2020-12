Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Policisté zachránili ženu, která chtěla skočit z mostu

KARLOVARSKO - Skok jí znemožnili pohotovým a profesionálním zásahem.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary - město pprap. Jiří Perutek, pprap. Roman Kroupa a pprap. Bc. Matěj Záhora si každý již od dětství přáli být policistou a ctít heslo pomáhat a chránit. Dne 9. prosince se trojice policistů dostala do dramatické situace, kdy byli po čtvrté hodině odpolední vysláni operačním důstojníkem k Doubskému mostu. Zde se měla nacházet pětatřicetiletá žena, která chtěla pravděpodobně ukončit svůj život skokem z mostu.



„Jakmile jsme dorazili na místo, spatřili jsme ženu stojící na mostě za zábradlím. Snažili jsme se s ní navázat kontakt, ale byla v silném rozrušení. Nepřála si, aby jsme se přibližovali a chtěla, aby za ní přišel její druh," začal událost popisovat pprap. Roman Kroupa sloužící u policie osmým rokem. Jejímu požadavku policisté vyhověli, ale ani to bohužel ženu neuklidnilo a nepřimělo se vrátit. „Chvílemi se držela pouze jednou rukou a hrozilo reálné nebezpečí, že spadne. To byl pro mě impuls, kdy jsem věděl, že musím jednat rychle. Využil jsem chvíle, kdy její pozornost byla upřena na jejího přítele a přelezl jsem zábradlí. Při tom mě jistil zde přítomný strážník Městské policie, " pokračoval pprap. Jiří Perutek. „Když se Jirka nacházel v její blízkosti, kývl na Romana a šli jsme do akce. Kolega skrz zábradlí chytil ženu kolem pasu, já za ruku a následně jsme jí společnými silami dostali zpět do bezpečí," doplnil pprap. Bc. Matěj Záhora, který se podílel na záchraně lidského života také v únoru roku 2019 (psali jsme zde).



Žena se poté podrobila orientační dechové zkoušce, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,09 promile alkoholu a byla následně předána do péče lékařů.



Pohotovou reakci policistů ocenil také plk. Mgr. Petr Macháček. „Při podobných situacích často rozhodují vteřiny. Kolegové prokázali, že jsou policisty na svém místě a pohotovou reakcí zachránili to nejcennější, lidský život,“ dodal ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

nprap. Eva Valtová

11. 12. 2020

