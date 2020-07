Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Policisté se zaměřili na rychlost

KARLOVARSKÝ KRAJ – Rekordmankou byla řidička, která překročila rychlost v obci o 55 km/h.

Policisté v Karlovarském kraji na základě vyhodnocení dopravně bezpečnostních akcí, které se konaly v souvislosti se začátkem letních prázdnin na přelomu června a července (psali jsme zde a zde), vyhlásili na čtvrtek dne 16. července 2020 krajskou dopravně bezpečnostní akci zaměřenou především na dodržování stanovených limitů rychlosti jízdy.

Výsledky z předchozích dopravně bezpečnostních akcí byly totiž velmi alarmující a právě porušení rychlosti jízdy bylo při obou dopravních akcích nejčastějším prohřeškem řidičů. Přitom právě nepřiměřená rychlost je i v letošním roce druhou nejčastější příčinou dopravních nehod v našem kraji.

Řidiči si zřejmě pletou silnice v Karlovarském kraji se závodní dráhou. To vyplývá i z výsledků včerejší akce. Policisté během šesti hodin trvání této akce zkontrolovali téměř 300 vozidel a zjistili přes 150 přestupků, kdy právě porušení rychlosti bylo zjištěno ve 116 případech. Dalšími nejčastějšími prohřešky řidičů byly nevyhovující technický stav jejich vozidel nebo nepoužití bezpečnostních pásů.

Rekordmankou dne byla řidička osobního vozidla značky BMW, které policisté v Karlových Varech na ulici Chebská naměřili rychlost 109 km/h, a to v úseku, kde je stanovenou obecnou úpravou provozu na pozemních komunikacích nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h. Po odečtení zákonné tolerance činila výsledná rychlost 105 km/h. Překročila tedy rychlost v obci o 55 km/h. Policisté předepsaným způsobem osobní vozidlo zastavili a vyzvali řidičku k předložení předepsaných dokladů pro provoz a řízení vozidla. Následně s ní sepsali oznámení o přestupku a věc bude předána příslušné obci s rozšířenou působností k projednání. Ve správním jednání hrozí řidičce zákaz řízení od šesti měsíců až do jednoho roku a pokuta od 5 000 do 10 000 Kč.

Tyto dopravně bezpečnostní akce se konají v rámci preventivních opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ve snaze snížit počet dopravních nehod a jejich následků na pozemních komunikacích Karlovarského kraje, proto budou i nadále pokračovat.

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

21. 7. 2020

