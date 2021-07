Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Policisté na mistrovství světa v motokrosu

SOKOLOVSKO – Cizinec vnikl do obytného vozu, na místě byl zadržen.

Od pátku 23. do neděle 25. července letošního roku proběhla v Lokti policejní akce pod názvem „Bezpečná lokalita“. Cílem této akce bylo eliminovat nápad trestné činnosti, porušování veřejného pořádku a dohled nad bezpečností a plynulostí v silničním provozu v souvislosti s konaným mistrovstvím světa v motokrosu.



V motokrosovém areálu na bezpečnost osob a zajišťování veřejného pořádku dohlíželi čeští policisté společně se svými německými kolegy. Celkem bylo do akce nasazeno v denních i nočních hodinách přes 100 policistů ze služby pořádkové, dopravní, cizinecké i kriminální policie.



Akce se zúčastnili i policisté z oddělení tisku a prevence, kteří se preventivní činností snažili zamezit krádežím osobních věcí návštěvníků, zejména ze stanů, vozidel, přívěsů, a to jak v kempech, tak i na parkovištích. Policisté rozdávali letáčky ve třech jazycích s upozorněním, aby si návštěvníci Mistrovství světa v motokrosu dávali pozor na své osobní věci a nenechávali ve svých vozidlech cenné věci, které by lákaly případné zloděje.



Během celého šampionátu řešili policisté pouze jeden případ neoprávněného vstupu do zaparkovaného obytného vozu. V nočních hodinách měl šestadvacetiletý cizinec vstoupit do uzavřeného, ovšem neuzamčeného obytného vozu, který měl začít prohledávat. Dvojice opodál stojících mužů, která vozem přijela a obývala ho, si ale okamžitě všimla, že se vůz hýbe a zřejmě v něm někdo chodí. Muži přivolali policejní hlídku a následně vstoupili do obytného vozu, kde uviděli cizince. Policisté ho zadrželi a převezli na obvodní oddělení k dalším úkonům. Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – Rybáře muži sdělili podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody a v případě prokázání viny mu nyní hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.



Kromě této události v průběhu akce nedošlo k narušení veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku. Akce se zúčastnilo přibližně 5 tisíc příznivců tohoto sportu.

nprap. Jakub Kopřiva

26. 7. 2021

