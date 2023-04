Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pokus vraždy v Aši

KARLOVARSKÝ KRAJ – Oběma mužům hrozí až osmnáctileté vězení.

Kriminalisté z Odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zahájili trestní stíhání třiadvacetiletého muže z Karviné a šestatřicetiletého muže z Aše, které obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu ve formě spolupachatelství.

Třicetiletý muž se měl v úterý 18. dubna letošního roku krátce před půlnocí domáhat vstupu do casina v Aši, které provozoval obviněný šestatřicetiletý muž. V té době byl v provozovně i druhý obviněný. Oba měli mít následně s třicetiletým mužem slovní konflikt. Když se třicetiletému muži podařilo vstoupit do provozovny casina, tak ho měl třiadvacetiletý muž okamžitě fyzicky napadnout několika ranami pěstí a několika kopy do různých částí těla.

Po tomto útoku měl třicetiletý muž upadnout na zem a po chvíli ho měl šestatřicetiletý muž několikrát udeřit do různých částí těla baseballovou pálkou. Většinu těchto úderů měl směřovat do horní části těla a jednat tak měl s úmyslem třicetiletého muže usmrtit. Svého jednání měl zanechat až v době, kdy třicetiletý muž ležel na zemi a nehýbal se.

Po tomto brutálním útoku měl šestatřicetiletý muž přivolat zdravotnickou záchrannou službu. Svým jednáním mu měl způsobit vážná zranění, se kterými byl letecky transportován do nemocnice v Plzni.

Kriminalisté se celým případem usilovně zabývali a následně oba muže zadrželi. Policejní vrchní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněných do vazby, který jej u šestatřicetiletého muže akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl tedy šestatřicetiletý muž vzat do vazby. Vyšetřování třiadvacetiletého muže probíhá na svobodě.

V případě prokázání viny hrozí oběma mužům trest odnětí svobody na deset až osmnáct let.

mjr. Jakub Kopřiva

25.4.2023

Související dokumenty Video

Velikost souboru:52,1 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem