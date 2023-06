Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Podvodníci v kyber, peníze si hlídej - aneb Internetem bezpečně

KARLOVARSKÝ KRAJ – Nový preventivní projekt na kyberpodvody.

Vzhledem k tomu, že roste počet tzv. „kyber podvodů“, vytvořili policisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje ve spolupráci s Odborem analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje nový projekt pod názvem „Podvodníci v kyber, peníze si hlídej – aneb Internetem bezpečně“.

Lstivých podvodníků, kteří číhají na internetu a okrádají důvěřivé lidi, stále přibývá. Přitom stačí pár nerozvážných kliknutí a z bankovního účtu mohou zmizet celoživotní úspory. Podvodníci vymýšlejí stále nové a nové metody, jak své oběti mohou okrást. Kromě falešných e-mailů a sms zpráv to jsou i podvody na sociálních sítích a především podvodné telefonáty. Ty patří především k těm nejzákeřnějším metodám. Oběťmi jsou přitom úplně všichni – od teenagerů až po seniory. Jak tomu předejít a nestát se obětí? Pomoci může jen vlastní obezřetnost a především vzdělanost v této oblasti.

V rámci projektu chtějí policisté více vzdělat veřejnost - ukázat lidem, jak probíhají kybernetické podvody a naučit je, jak jim nenaletět. S projektem jako první zavítali policisté na Městský úřad do Chebu. Dvouhodinové besedy se zúčastnilo více jak dvě desítky zaměstnanců. Vedoucí Odboru analytiky a kybernetické kriminality a zároveň zakladatel projektu „Internetem bezpečně“ mjr. Bc. Roman Kohout si připravil velmi zajímavý program. V něm např. vysvětlil, jak jsou nebezpečné volné Wi-fi sítě, jak dobře síť ochránit nebo kolik práce dá hackerovi proniknout do routeru, počítače či mobilního telefonu. Beseda byla prokládána aktuálními případy kybernetických podvodů, které se v poslední době v Karlovarském kraji staly. Besedy se zúčastnil i tajemník Městského úřadu Cheb pan Mgr. Václav Sýkora MBA, který po skončení besedy uvedl: „Jsem velice rád, že jsem se této besedy ohledně kybernetické problematiky mohl osobně zúčastnit. Byla pro mě i mé kolegy velice přínosná a zajímavá. A to především díky profesionálnímu a zároveň lidskému podání ze stany policistů Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje“.

Další beseda se uskuteční v měsíci červnu, konkrétně na Městském úřadu Sokolov. Spoustu cenných informací můžete nelézt na webových stránkách : https://www.internetembezpecne.cz/ .

kpt. Bc. Zuzana Churaňová

2. 6. 2023

