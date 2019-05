Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pod vlivem alkoholu způsobila dopravní nehodu

SOKOLOVSKO – Může jít až na 3 roky do vězení.

Sedmašedesátiletá žena měla v dubnu 2019 v odpoledních hodinách řídit osobní motorové vozidlo značky Škoda v Sokolově na kruhovém objezdu v ulici Rokycanova. Řidička během jízdy měla přejet vpravo na výjezdovou cestu vedoucí do ulice Kraslická, kde stála řidička s vozidlem značky Ford. Následkem své jízdy měla narazit do stojícího auta přední pravou částí. Od stojícího auta se vozidlo Škoda odrazilo, narazilo do kovového zábradlí a poté zůstalo stát uprostřed kruhového objezdu. Po příjezdu policejní hlídky provedli policisté u obou řidiček orientační dechovou zkoušku. Řidička vozidla Škoda nadýchala 2,67 a 2,88 promile alkoholu. Řidička byla dále vyzvána, aby se podrobila lékařskému vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu. Tomu se také podrobila. Následně jí policisté zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Svým jednáním způsobila škodu 40 tisíc korun.

Policisté z dopravního inspektorátu v Sokolově sdělili 67leté ženě podezření ze spáchání přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky, za což jí v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky.

nprap. Mgr. Soňa Podlahová

30. 5. 2019

