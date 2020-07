Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pod vlivem alkoholu nezvládla řízení

SOKOLOVSKO – Vyjela ze silnice a narazila do stromu.

V druhé polovině června letošního roku měla sedmadvacetiletá žena řídit osobní automobil značky Škoda. Na silnici třetí třídy, poblíž obce Krajková, se měla při projetí zatáčky leknout přebíhající zvěře, začít brzdit a následně s vozidlem vyjet mimo pozemní komunikaci, kde měla vjet do náletových dřevin a poté narazit do stromu. Řidička byla s lehkým zraněním převezena k ošetření do nemocnice, kde se zároveň podrobila lékařskému vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu. Rozborem bylo zjištěno, že žena byla v době dopravní nehody pod vlivem alkoholu a měla nejméně 1,8 promile.



Při dopravní nehodě vznikla škoda předběžně odhadnuta na částku kolem 135 tisíc korun.



Policisté ze sokolovského dopravního inspektorátu ženě sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a v případě prokázání viny jí hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

29. 7. 2020

