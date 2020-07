Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pod vlivem alkoholu narazil do sloupu

SOKOLOVSKO – Škoda byla předběžně odhadnuta na 150 tisíc korun.

V sobotu 25. července 2020 došlo krátce po poledni na silnici třetí třídy v Královském Poříčí k dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že sedmatřicetiletý cizinec, který jel ve směru ze Sokolova do Královského Poříčí, nezvládl řízení a po projetí pravotočivé zatáčky přejel s osobním automobilem značky Volkswagen do protisměru, následně vyjel mimo komunikaci a narazil do sloupu elektrického napětí. Po střetu došlo ke zlomení sloupu a jeho pádu na zem. Poté mělo dojít k elektrickému výboji a ten zapálil travnatý porost v místě nehody.



Po příjezdu policistů se řidič podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 0,83 a 0,87 promile. Řidič, který při dopravní nehodě utrpěl lehká zranění, byl policisty vyzván, aby se podrobil lékařskému vyšetření s odběrem biologického materiálu, což odmítl. Řidiči byl zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda.



Škoda na vozidle a poničeném sloupu elektrického vedení byla předběžně odhadnuta na částku 150 tisíc korun.



Dopravní nehoda je v šetření policistů.

nprap. Jakub Kopřiva

27. 7. 2020

