Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Po muži požadoval finanční hotovost

KARLOVARSKO – Nyní mu hrozí až desetileté vězení.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání osmadvacetiletého cizince, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže.

Obviněný muž měl v úterý 3. září letošního roku krátce před třináctou hodinou vstoupit do jednoho obchodního domu v Karlových Varech, kde vešel do jedné z prodejen. U prodejního pultu měl oslovit zaměstnance, po kterém opakovaně požadoval zapůjčení finanční hotovosti. To měl zaměstnanec opakovaně odmítat. Následně se měl obviněný muž naklonit přes prodejní pult a sdělit mu, že pokud mi finanční hotovost nevydá, fyzicky ho napadne. Zaměstnanec měl ze strachu z napadení otevřít pokladnu a finanční hotovost osmadvacetiletému muži vydat. Ten poté z prodejny odešel.

Policisté společně s kriminalisty po muži usilovně pátrali a po necelých třech dnech ho zadrželi. Děkujeme veřejnosti a médiím za pomoc při pátrání. Velice si vážíme vaší spolupráce.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody až na deset let.



vytisknout e-mailem