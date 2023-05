Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po pohřešovaném muži

CHEBSKO – Volejte na linku 158.

Chebští kriminalisté pátrají po pohřešovaném 28letém muži z Chebska, který je přibližně 170 cm vysoké štíhlé postavy, má krátké černé vlasy s blonďatým ostrůvkem uprostřed a hnědé oči. Nad levým okem má tetování.

Další informace k pohřešovanému muži naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla hledaná osoba nalezena).

Pohřešování muže oznámila v pondělí 1. května letošního roku jeho přítelkyně. Pohřešovaný muž odešel v neděli 30. dubna letošního roku kolem dvacáté hodiny slavit májku do hospody na fotbalovém hřišti v Dolním Žandově. Z uvedené hospody kolem půl desáté hodiny večerní naposledy telefonoval se svou přítelkyní. Na sobě má mít sobě šedo černou bundu, černé kalhoty, šedou mikinu zn. Jordan a černé tenisky s bílými pruhy zn. Adidas. Muž neužívá žádné léky. Mobilní telefon má nedostupný. Do místa bydliště se nevrátil a do současné doby o sobě svým příbuzným či známým nepodal žádnou zprávu.

V případě jakýchkoliv informací k pohřešovanému muži volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Jan Bílek

2.5.2023

