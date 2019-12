Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pachatelé krádeží dopadeni

KARLOVARSKO – Krást se nevyplácí.

Kriminalistům z druhého a prvního oddělení obecné kriminality v Karlových Varech se podařilo dopadnout skupinu pachatelů, kteří se opakovaně na území Karlovarska dopouštěli majetkové trestné činnosti. V polovině prosince kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyř mužů ve věku 37, 42, 46 a 49 let. Nejstarší z mužů byl obviněn ze spáchání přečinu Krádež. Ostatní tři muži čelí obvinění ze spáchání pokračujícího zločinu Krádež a přečinů Poškození cizí věci a Porušování domovní svobody.

K takovému protiprávnímu jednání mělo dojít nejméně v osmi případech v období od konce měsíce května do července letošního roku. Nejčastěji se měli obvinění muži vloupat do různých objektů, ale také do domu či do zaparkovaných automobilů. Při svém lupu se nejvíce měli zaměřit na stavební stroje, elektroniku či na různé nářadí. Jednoho z těchto případů se měli dopustit všichni obvinění muži na konci měsíce května. V brzkých ranních hodinách měli násilně vniknout do kanceláře pekárny. Zde měli odcizit přimontovaný trezor, ve kterém se nacházela finanční hotovost ve výši kolem 100 tisíc korun.

V období od konce května do poloviny června měli tři obvinění ve věku 37, 42 a 46 let násilně vniknout do garáže. Přes tu se následně po násilném otevření dveří dostali do samotného domu. Po prohledání celého objektu měli odcizit prakticky cokoli, u čeho předpokládali, že to lze zpeněžit. Jednalo se například o sekačku, různé domácí spotřebiče, kuchyňské náčení nebo také o osvětlení. Při páchání další trestné činnosti v jejich hledáčku také skončili například stavební stroje nebo různá elektronika. Takového jednání se dopustili i přesto, že byli již v minulosti za majetkovou trestnou činnosti odsouzeni nebo potrestáni.

Celková způsobená škoda byla odhadnuta na necelých 700 tisíc korun. Vyšetřovatel podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí tří obviněných do vazby. Ten jej akceptoval a soudce Okresního soudu v Karlových Varech rozhodl o umístění dvou obviněných mužů ve věku 37 a 46 let do vazební věznice. Trestní stíhání dalších dvou obviněných mužů probíhá na svobodě. Nejstaršímu z obviněných hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na pět let za způsobenou větší škodu. Ostatním třem mužům hrozí v případě prokázání viny až osmiletý trest odnětí svobody za způsobenou značnou škodu.

prap. Eva Valtová

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

17. 12. 2019

