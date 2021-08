Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Opilý řidič havaroval

KARLOVARSKO – Nadýchal přes dvě promile alkoholu.

Dvaapadesátiletý muž z Karlovarska v polovině července tohoto roku před jedenáctou hodinou dopolední usedl za volant svého automobilu Ford. Při své jízdě na silnici I/20 ve směru z Bečova na Plzeň měl přejet do protisměru a následně vyjet mimo komunikaci. Zde měl narazit nejprve do betonové podezdívky plotu, plynového pomníku a dále do plotu rodinného domu. Při dopravní nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění osob. Policejní hlídka po příjezdu s řidičem provedla orientační dechovou zkoušku, která vyšla s pozitivním výsledkem. Nejvyšší naměřená hodnota ukázala 2,32 promile alkoholu. Policisté muže vyzvali k podrobení se lékařskému vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu, kterému se však odmítl podrobit. Celková způsobená škoda při dopravní nehodě byla předběžně odhadnuta na téměř 60 tisíc korun.

Dopravní policisté muži sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

V případě prokázání viny hrozí podezřelému muži trest odnětí svobody až na tři roky, penežitý trest nebo zákaz činnosti.

nprap. Eva Valtová

5. 8. 2021

Odkazy do noveho okna Místo dopravní nehody Detailní náhled Místo dopravní nehody Detailní náhled

