Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Opatřil si platební kartu

SOKOLOVSKO – Provedl s ní sedm plateb.

Policisté z obvodního oddělení Sokolov – město sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku pětadvacetiletému muži ze Sokolovska.

Podezřelý muž si měl v sobotu 31. prosince loňského roku mezi šestnáctou a jednadvacátou hodinnou na Sokolovsku dosud nezjištěným způsobem opatřit platební kartu patřící firmě, u níž byl zaměstnán jeho známý, který měl mít platební kartu u sebe. Ještě v ten den měl krátce po jednadvacáté hodině na jedné z čerpacích stanic v Sokolově provést dvě platby za pohonné hmoty.

Další den, tedy 1. ledna letošního roku měl od čtvrté hodiny ranní do osmnácté hodiny večerní na dvou čerpacích stanicích na Sokolovsku provést dalších pět plateb opět za pohonné hmoty. Ty měl poté čerpat do plastových kanystrů, které následně odvážel do místa bydliště jeho otce, kde je postupně vyléval do jednoho dvousetlitrového sudu a dalších menších nádob. Téměř 400 litrů pohonných hmot měl následně prodávat za výhodnější cenu.

Svým jednáním způsobil škodu přibližně 15 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jan Bílek

3.2.2023

