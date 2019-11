Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Opakovaně řídil i přes zákaz

CHEBSKO – Nyní mu hrozí až dvouletý trest.

Kriminalisté z druhého oddělení obecné kriminality zahájili trestní stíhání 47letého muže z Tachovska, kterého obvinili ze spáchání pokračujícího přečinu Maření úředního rozhodnutí a vykázání.

Takového jednání se dopustil tím, že opakovaně řídil osobní vozidlo, i přestože mu byl Magistrátem města Plzeň vysloven zákaz činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel všech skupin.

Poprvé byl kontrolován hlídkou policistů z obvodního oddělení Planá dne 8. listopadu 2019, kdy v odpoledních hodinách řídil osobní vozidlo značky Audi na silnici č. 198 ve směru jízdy od obce Tachov do obce Planá. O jedenáct dní později byl policisty v osobním automobilu značky Peugeot zastaven a kontrolován ve směru jízdy z obce Bor do obce Doly. O tom, že z porušení zákona si řidič zřejmě nic nedělá, se policisté přesvědčili potřetí, a to dne 20. listopadu v brzkých ranních hodinách, když jej zastavili ve stejném voze na silnici č. 21410 ve směru jízdy od obce Stebnice do obce Lipová.

V případě prokázání viny hrozí obviněnému muži až dvouletý trest odnětí svobody.

prap. Eva Valtová

por. Bc. Zuzana Týřová

25. 11. 2019

