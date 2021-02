Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Omezení volného pohybu osob

KARLOVARSKÝ KRAJ – Týkající se okresů Sokolov a Cheb.

V souvislosti s vydaným usnesením Vlády ČR ze dne 11. února č. 121 o přijetí krizového opaření, kterým se s účinností od dnešní půlnoci do dne 14. února 2021 do 23:59 hodin omezuje volný pohyb osob při vstupu na území okresů Cheb a Sokolov v Karlovarském kraji a jejich opuštění, přijalo Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje patřičné opatření.

Policisté budou provádět kontroly dodržování tohoto opatření na 44 stanovištích v rámci Karlovarského kraje nacházejících se na hranici okresů na různých typech komunikací, od dálnice D6 až po silnice IV. tříd. V rámci okresu Sokolov půjde o 23 stanovišť, včetně 2 hraničních přechodů a v rámci okresu Cheb o 21 stanovišť včetně 9 hraničních přechodů.

Na tomto opatření se po dobu 24 hodin denně bude podílet 300 policistů, kteří jsou vyčleněni pouze pro tuto činnost a budou vykonávat namátkové kontroly počínaje dnešní půlnocí. Se zajištěním tohoto opatřením nám bude vypomáhat 6 krajských ředitelství a jeden celorepublikový útvar, kteří nám budou pomáhat každodenně přítomností 140 policistů.

Na stanovištích bude zřízeno dostatečně odpovídající zázemí, jak pro policisty, tak samozřejmě pro to, aby kontroly na těchto stanovištích byly co nejefektivnější a co nejméně problematické pro občany, kterých se těchto kontrol budou muset účastnit.

Občané budou muset doložit, že do okresů a z okresů Sokolov a Cheb necestují v rozporu s tímto nařízením, případně budou muset prokázat účel cesty pro splnění vyjmenovaných podmínek v tomto opatření.

„Kontroly se týkají pohybu na komunikacích všech tříd kromě účelových a lesních. Kontroly ze strany policie budou namátkové a zejména na dvou místech dálnice D6 se budeme snažit, aby proběhly co nejrychleji, ať příliš nenaruší plynulost dopravy. Omezení pohybu obsahuje 11 výjimek, které ve výsledku nezastaví život v kraji a hermeticky jej neuzavřou. Apelujeme však na všechny, aby teď především byli zodpovědní, snažili se omezit cesty jen na ty nezbytné, a nesnažili se opatření resp. výjimky obejít,“ uvedl krajský policejní ředitel plk. Petr Macháček.

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

11. 2. 20201

