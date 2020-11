Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Okradl svou příbuznou

SOKOLOVSKO – Způsobil jí škodu přibližně 165 tisíc korun.

Na začátku října letošního roku měl třiatřicetiletý muž navštívit svou příbuznou v jejím bytě v Habartově. Při návštěvě jí měl odcizit šperky a také si pootevřít okno v jedné z místností. Po návštěvě měl využít toho, že žena ze svého bytu také odešla a po několika minutách do něj oknem vniknout. Následně měl odcizit finanční hotovost, kterou měla žena doma uschovanou. Tímto jednáním jí měl způsobit škodu přibližně 165 tisíc korun.



Poté měl část odcizených peněz darovat své čtyřiadvacetileté přítelkyni, která je měla použít pro svou potřebu. Kromě toho jí měl muž z odcizených peněz zakoupit různé kosmetické výrobky.



O několik dní později se měla čtyřiadvacetiletá žena telefonicky spojit s okradenou ženou z Habartova. Té měla začít vyhrožovat fyzickým napadením v případě, že nestáhne trestní oznámení, které na policii učinila.



Policisté o den později dvojici ze Sokolovska zadrželi. Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání těchto dvou osob. Čtyřiadvacetiletou ženu obvinili ze spáchání zločinů legalizace výnosu z trestné činnosti a vydírání. Třiatřicetiletého muže obvinili ze spáchání zločinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody.



V případě prokázání viny hrozí ženě trest odnětí svobody až na osm let. Také muži hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na osm let, neboť se takového činu dopustil za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelné pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek.

nprap. Jakub Kopřiva

12. 11. 2020

