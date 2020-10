Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Okradl své rodiče

CHEBSKO – Nyní mu hrozí až osmileté vězení.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvaatřicetiletého muže z Chebska, kterého obvinili ze spáchání zločinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody.



Obviněný měl 21. září letošního roku vniknout ve večerních hodinách do bytu své matky v Aši. V tom měl setrvat a poté při odchodu odcizit notebook. Poslední den v tomto měsíci se měl vydat do jedné menší obce poblíž Aše a tentokrát vniknout do domu svého otce. Také v tomto domě měl neoprávněně setrvat a při odchodu odcizit přepravky na pivo s prázdnými lahvemi a notebook.



V pondělí 5. října 2020 měl ve večerních hodinách opět vniknout do bytu své matky. Po té měl požadovat finanční hotovost, když mu žena odmítla peníze dát, tak měl poničit balkónové plastové dveře a následně se snažit odcizit lahev alkoholu, sušenky či čokoládu. Vše si uschoval do svého oblečení a z bytu odešel. Daleko ovšem nedošel, protože hned u bytu ho zadržela přivolaná policejní hlídka, která ho poté převezla na obvodní oddělení k dalším úkonům.



Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, což akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž, který se krádeží dopustil v posledních třech letech opakovaně, vzat do vazby.



Nyní mu v případě prokázání viny hrozí trojici trest odnětí svobody na dvě léta až osm let, neboť se takového činu dopustili za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelné pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek.

nprap. Jakub Kopřiva

9. 10. 2020

