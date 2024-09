Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Odcizil vše, co mohl

KARLOVARSKO – Skončil ve vazbě.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyřiadvacetiletého muže z Karlových Varů, kterého obvinili ze spáchání zločinu krádeže a přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu.

Obviněný muž měl v pondělí 2. září letošního roku krátce po půlnoci v Karlových Varech u jednoho z domů poškodit skleněnou výplň, kdy následně vnikl do vnitřních prostor prodejny se sportovním vybavením. Uvnitř měl prohledat pokladny, ze kterých odcizil finanční hotovost. Dále měl odcizit jedno elektrokolo, jedno jízdní kolo a z prodejny odešel.

O pouhý den později měl v Karlových Varech vniknout do jedné z heren. Prohledal prostor baru, kde ze zdi vytrhl připevněný trezor. Dále odcizil finanční hotovost, téměř 40 krabiček cigaret a dva počítače. Na baru našel klíč, kterým si otevřel dveře do chodby vedoucí do skladu. V tom měl z dalšího trezoru odcizit peněženku s finanční hotovostí a z místa utekl.

Ve středu 4. září byl čtyřiadvacetiletý muž v Karlových Varech zadržen policisty z obvodního oddělení Karlovy Vary – město. Při osobní prohlídce policisté u muže našli tři plastové sáčky s bílými krystaly o celkové váze téměř 40 gramů, které obsahovaly látku metamfetamin.

Svým jednáním způsobil na poškozených a odcizených věcech škodu více než jeden milion korun.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na osm let, neboť svým jednáním způsobil značnou škodu.

nprap. Jan Bílek

10.9.2024

