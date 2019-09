Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Odcizil automobil

SOKOLOVSKO – Hrozí mu až pětileté vězení.

Kriminalisté z druhého oddělení obecné kriminality v Sokolově zahájili trestní stíhání 40letého muže z Chodova, kterého obvinili ze spáchání přečinu Krádež.

Začátkem září v Chodově během ranních hodin měl obviněný muž vniknout do místnosti skladu místní restaurace. Zde nic neodcizil a restauraci po chvíli opustil. Muži to však nedalo a po předchozí domluvě se do restaurace i s dalším pachatelem vrátil. Tentokrát však čekal obviněný muž venku a spolupachatel vnikl do restaurace. Po chvíli vyšel ven a obviněnému muži předal svůj lup. Jednalo se o odcizenou finanční hotovost ve výši kolem 13 tisíc korun a klíčky od osobního motorového vozidla, které následně obviněný muž odcizil. Svým jednáním způsobil škodu kolem 113 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody na 1 rok až 5 let za způsobenou větší škodu.

prap. Eva Valtová

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

12. 9. 2019

