Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Obtěžoval bývalou přítelkyni

CHEBSKO – Ženu několikrát i fyzicky napadl.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyřiatřicetiletého muže z Chebska, kterého obvinili ze spáchání přečinů nebezpečného pronásledování, ublížení na zdraví a porušování domovní svobody.



Obviněný měl od května roku 2019 do září roku 2020 pronásledovat a v několika případech i fyzicky napadnout svou bývalou třiatřicetiletou přítelkyni. Bez ohlášení měl několikrát v týdnu chodit do jejího zaměstnání a kontrolovat s kým se baví. Taktéž jí měl v denních i nočních hodinách navštěvovat v jejím bydlišti, kde se zvoněním a boucháním na dveře domáhal vstupu do bytu. Kromě toho jí měl každý den několikrát telefonovat a poslat několik desítek zpráv. Přitom jí měl vulgárně urážet a vyhrožovat jí. Ve dvou případech měl fyzicky napadnout jí i jejího nového přítele, se kterým se žena následně kvůli chování čtyřiatřicetiletého muže raději rozešla. Vše mělo vyvrcholit v září minulého roku. Obviněný měl vyrazit vstupní dveře, vstoupit do bytu, ve kterém žena žila, a udeřit jí pěstí do oblasti hlavy. Tímto chováním jí měl způsobit vážné zranění, které si vyžádalo několikadenní hospitalizaci v nemocnici. Následně byla žena několik měsíců v pracovní neschopnosti.



V případě prokázání viny hrozí čtyřiatřicetiletému muži trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

25. 1. 2021

vytisknout e-mailem