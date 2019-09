Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Nožem bodl muže do zad

SOKOLOVSKO – Zadržený muž skončil v policejní cele.

Večerní hádka dvou mužů v polovině září tohoto roku měla nečekaný zvrat. Šestadvacetiletý muž po slovní rozepři s 64letým spolubydlícím měl vytáhnout zavírací nůž. Následně ho měl bodnout do zad staršímu muži, který v tu chvíli ležel na posteli. Tímto útokem mu způsobil zranění, které si vyžádalo následné ošetření v nemocnici.

Na místo přivolaní policisté útočníka zadrželi a převezli na policejní služebnu. Muž byl po provedených procesních úkonech umístěn do policejní cely. Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Sokolově zahájili trestní stíhání 26letého muže, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu Těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu. Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Ten jej akceptoval a soudce Okresního soudu v Sokolově muže poslal do vazební věznice, kam byl následně eskortován policejní hlídkou.

Za jeho násilné jednání mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na tři roky až deset let.

prap. Eva Valtová

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

23. 9. 2019

vytisknout e-mailem