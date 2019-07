Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Nevěnoval se řízení a naboural

SOKOLOVSKO – Způsobil škodu okolo 55 tisíc korun.

Padesátiletý muž ze Sokolova dne 21. 7. 2019 ve večerních hodinách řídil osobní motorové vozidlo značky Lada v obci Vintířov. Spolu s ním jel ve vozidle další spolujezdec, se kterým si měl řidič vozidla povídat. Muž se plně nevěnoval řízení a nesledoval situaci před vozidlem, kdy následkem toho narazil levou spodní částí čelního skla do ramena závory. Nárazem došlo k tomu, že závora prošla skrz čelní sklo do vnitřního prostoru vozidla, kde následně narazila do přístrojové desky. Řidič vozidla hned poté nechal vystoupit spolujezdce a začal couvat zpět, aby uvolnil závoru z vozidla. Během dopravní nehody došlo ke zranění spolujezdce, který byl převezen do nemocnice k ošetření. Svou jízdou způsobil škodu okolo 55 tisíc korun.

Dopravní nehoda je prozatím v šetření policistů z dopravního inspektorátu v Sokolově.

nprap. Mgr. Soňa Podlahová

23. 7. 2019

