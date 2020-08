Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Neoprávněně pobíral dávky

KARLOVARSKO – Muž se měl obohatit o více než 60 tisíc korun.

Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Karlových Varech zahájili trestní stíhání čtyřiadvacetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání přečinu podvodu.

Obviněný muž měl v období od dubna roku 2017 do března roku 2018 neoprávněně pobírat sociální dávky, a to rodičovský příspěvek, který mu byl na základě sdělených informací přiznán. I přes to, že byl seznámen s povinnostmi žadatele a o skutečnostech rozhodných pro trvání nároků na dávku, měl příslušnému úřadu úmyslně zamlčet podstatné skutečnosti rozhodné na nárok na dávku, její výši a výplatu. Tímto se měl neoprávněně obohatit o více než 60 tisíc korun.

Za podvod mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let, za způsobenou větší škodu.

nprap. Eva Valtová

19. 8. 2020

