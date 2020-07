Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Několik případů krádeže

KARLOVARSKÝ KRAJ – Kradli téměř vše, co jim zrovna přišlo pod ruku.

Vnikl do objektu a odcizil elektro kabely

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání sedmatřicetiletého muže z Aše, kterého obvinili ze spáchání zločinu krádeže. Muž měl ve druhé polovině března letošního roku poškodit skleněnou výplň a vniknout do objektu bývalé porcelánky na Karlovarsku. Následně měl odcizit elektro kabely o různých rozměrech či měděné a ocelové části z různých pracovních strojů. Tímto jednáním měl způsobit škodu téměř 13 tisíc korun.

Nyní mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na dva roky až osm let, neboť se krádeže dopustili za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelné pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek.



Během měsíce kradl dvakrát

Krádeží se měl dopustit také šestadvacetiletý muž ze Sokolova, který ovšem není pro policisty žádným nováčkem. Muž měl nejdříve na začátku června letošního roku přijít do prodejny v Sokolově a po chvíli si do své igelitové tašky uschovat osm balení tužkových baterií. Bez zaplacení měl poté projít přes pokladnu. Poslední červnový den měl v dopoledních hodinách vyrazit od obchodního domu v Sokolově. V drogerii měl odcizit několik dámských voňavek. Tímto svým jednáním měl způsobit celkovou škodu téměř dva tisíce korun.

Policisté z obvodního oddělení Sokolov – město mu sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže a v případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, neboť se krádeže dopustil opakovaně.



Ze zahrady si odnesl čerpadlo či televizor

Policisté z obvodního oddělení Kynšperk nad Ohří sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže místnímu devětadvacetiletému muži. Ten měl v nočních hodinách ve čtvrtek 11. června letošního roku vniknout na volně přístupnou zahradu. Tu měl prohledat a nakonec z ní odcizit elektrické čerpadlo na vodu, elektrický hoblík a televizor. Majiteli tím měl způsobit škodu devět tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.



Ženě odcizil batoh

Třiadvacetiletý muž se měl v první polovině července letošního roku na náměstí v Chebu přiblížit k sedmapadesátileté ženě, která zrovna manipulovala se svým batohem, který měla položený na zemi. Muž měl batoh uchopit a snažit se s ním z místa utéct, ovšem žena držela popruh batohu a s mladíkem se začala přetahovat. Ten do ní měl následně strčit, žena upadla na zem a muž s batohem utekl. Tímto svým jednáním měl ženě způsobit škodu téměř 3 tisíce korun.

Policisté ještě tentýž den muže zadrželi. Následně mu bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu krádeže. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

16. 7. 2020

