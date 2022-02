Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Napadli muže a ženu

CHEBSKO – Jeden z mužů útočil dřevěnou násadou.

Policisté z obvodního oddělení Aš sdělili dvěma mužům ve věku 38 a 68 let podezření ze spáchání přečinu výtržnictví. Staršímu muži bylo navíc sděleno podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu.

Dvojice podezřelých mužů měla v první polovině ledna letošního roku v jedné malé obci na Chebsku kolem desáté hodiny večerní vstoupit do vestibulu jedné z restaurací. Zde mělo dojít k jejich slovní rozepři s osmačtyřicetiletým mužem a šestadvacetiletou ženou. Starší z dvojice podezřelých měl následně fyzicky napadnout dřevěnou násadou osmačtyřicetiletého muže. Toho měl několikrát udeřit do oblasti celého těla. Dále měl chtít udeřit násadou také poškozenou ženu, která úder vykryla. Mladší z dvojice podezřelých mužů měl do poškozeného muže strčit, až upadnul na zem. Dále měl fyzicky napadnout také ženu a udeřit jí do oblasti hrudníku. Poté jí měl přitlačit ke zdi a znovu jí fyzicky napadnout. Oba podezřelí muži z místa následně odešli.

Při napadení došlo ke zranění osmačtyřicetiletého muže, kterého převezla Zdravotnická záchranná služba k ošetření do nemocnice.

Policisté se začali případem okamžitě zabývat a po několika málo desítkách minut oba podezřelé dopadli v místě bydliště staršího muže. Oba dva se následně podrobili dechové zkoušce na přítomnost alkoholu. U mladšího z mužů vyšla s pozitivním výsledkem 2,33 promile. U staršího muže vyšla s pozitivním výsledkem 3,06 promile.

V případě prokázání viny hrozí osmatřicetiletému muži trest odnětí svobody až na dva roky. Osmašedesátiletému muži v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, jelikož byl v minulosti za přečin výtržnictví pravomocně odsouzen.

prap. Jan Bílek

mjr. Bc. Kateřina Pešková

10.2.2022

