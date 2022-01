Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Napadl ostrahu prodejny

KARLOVARSKO – Nyní mu hrozí až dvouleté vězení.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – město sdělili podezření ze spáchání přečinu výtržnictví devětadvacetiletému cizinci.

Ten měl 12. ledna letošního roku krátce před půl čtvrtou odpoledne v Karlových Varech společně s dvaadvacetiletou cizinkou vstoupit do prodejny s drogerií. Žena si měla prohlížet vystavené zboží a následně se pokusit odcizit několik kusů parfémů.

Tohoto jednání si měl všimnout dvaatřicetiletý zaměstnanec ostrahy, který měl ženu na místě zadržet a vyzvat jí, aby vrátila zboží. Zadržení ženy se nelíbilo podezřelému cizinci, který s ní do prodejny přišel. Měl začít křičet na pracovníka ostrahy a následně ho odstrčit. Pracovník ostrahy na to měl zareagovat tím, že se snažil podezřelého cizince zpacifikovat. Cizinec se měl bránit a přitom strčit do pracovníka ostrahy, který spadl na regál s vystaveným zbožím. Poté měl pracovník ostrahy cizince svalit na zem. Následně mu měli pomoci dva zákazníci, jelikož se měl podezřelý muž neustále snažit pokračovat ve fyzickém napadání. Společnými silami měli muže udržet na místě až do příjezdu hlídky policie, která ho zadržela a převezla na obvodní oddělení k dalším úkonům. Při incidentu nedošlo k žádnému zranění.

Po uklidnění celé situace měla žena, která se měla pokusit odcizit parfémy, spolupracovat se zaměstnanci prodejny a parfémy vydat. Následně byla hlídkou zajištěna a převezena na obvodní oddělení. Její jednání policisté vyřešili příkazem na místě, tedy pokutou.

V případě prokázání viny hrozí podezřelému cizinci trest odnětí svobody až na dva roky.



prap. Jan Bílek

mjr. Bc. Kateřina Pešková

14.1.2022



