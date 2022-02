Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Mráz a sníh zkomplikovaly život řidičům

KARLOVARSKÝ KRAJ – Policisté řešili několik dopravních nehod.

Dopravu v celém Karlovarském kraji komplikuje během posledních hodin husté sněžení a namrzlé pozemní komunikace. Policisté z dopravních inspektorátů, ale také policisté z obvodních oddělení, tak řešili několik dopravních nehod, které se naštěstí obešly bez fatálních následků.



Například na Chebsku, konkrétně poblíž obce Stará Voda, zřejmě nepřizpůsobil čtyřiapadesátiletý řidič osobního automobilu značky Honda svou jízdu zasněžené vozovce. Následně měl uvést vozidlo do smyku, sjet ze silnice a čelně narazit do stromu. Při této dopravní nehodě naštěstí neutrpěl žádná vážnější zranění, přesto byl převezen do nemocnice k ošetření.



V Sokolově zřejmě nezvládl řízení na zledovatělé pozemní komunikaci jednatřicetiletý řidič vozidla značky BMW. Také on nepřizpůsobil jízdu stavu vozovky, dostal s automobilem smyk a narazil do zaparkovaného vozidla značky Škoda. To bylo po nárazu odraženo mimo silnici, kde narazilo do betonového obrubníku. Při této dopravní nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Škoda na poničených vozidlech byla předběžně odhadnuta na částku 150 tisíc korun. Kromě této dopravní nehody řešili policisté na Sokolovsku i několik dalších nehod, konkrétně třeba v Chodově.



V Nejdku na Karlovarsku teprve devatenáctiletý řidič osobního automobilu značky BMW taktéž zřejmě nepřizpůsobil rychlost vozidla kluzké pozemní komunikaci a dostal smyk. S automobilem měl poté přejet krajnici a narazit do sloupu veřejného osvětlení.



Namrzlá pozemní komunikace zřejmě překvapila také dvacetiletou řidičku osobního automobilu značky Hyundai, která měla prudkým sešlápnutím brzdového pedálu uvést na dálnici D6 vozidlo do smyku. Po chvíli měla s automobilem narazit do svodidel.



Obě tyto dopravní nehody na Karlovarsku se naštěstí obešly bez zranění.



Všichni řidiči se podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která u všech vyšla s negativním výsledkem.



PREVENCE:

Apelujeme na řidiče, aby zejména v ranních hodinách během své jízdy dbali zvýšené opatrnosti. Namrzlá silnice Vás v tomto období může potrápit kdekoli a kdykoli. Mezi nejrizikovější místa však patří ta, která namrzají rychleji. Jsou to mosty, ale také pozemní komunikace v blízkosti vody nebo v lesích. Mosty či přemostění jsou označeny modrými směrovými sloupky či modrými dopravními knoflíky. Upozorňují řidiče, že se nacházejí v úseku, kde je zvýšené nebezpečí a lze zde předpokládat častý výskyt námrazy či náledí. Za volantem je důležité přizpůsobit svou jízdu stavu a povaze vozovky a povětrnostním podmínkám. Důležité je také především dodržování bezpečné vzdálenosti.

nprap. Jakub Kopřiva

2. 2. 2022

