Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Markétina dopravní výchova

KARLOVARSKÝ KRAJ – Proběhlo vyhodnocení soutěže.

Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Policií České republiky vyhlásil minulý rok celostátní výtvarnou a literární soutěž s názvem „Markétina dopravní výchova“. Do soutěže se zapojily i mateřské školky a základní školy v Karlovarském kraji. Soutěž byla rozdělena do 4 kategorií: 1. kategorie patřila mateřským školám, 2. kategorie byla určena pro 1. stupeň základních škol, 3. kategorie pro 2. stupeň základních škol a 4. kategorie byla literární a určená pro všechny děti základních škol. Děti měly za úkol vytvořit výtvory na téma „Ulice není hra“. I přes nepříznivé epidemiologické podmínky v souvislosti s výskytem koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky, kdy byla uzavřena školská zařízení, se děti snažily a své výtvory do soutěže poslaly. Tak, jako u každé soutěže je vybrán vítěz, tak i tato má ty své.



Z celé republiky byla v 1. kategorii vybraná vítězná koláž, na které se podílely děti z Mateřské školky Geipelovi v Aši. Dílo tvořily děti z třídy lvíčat. Cenu za výherní koláž převzal Jaroslav Rodák. Vítěznou třídu této mateřské školy jsme navštívili a předali jim výhru od organizátora akce Týmu silniční bezpečnosti, ale také odměnu za Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje.



Věříme, že i letošní rok se mateřské školky a základní školy v Karlovarském kraji opět zapojí do celorepublikového projektu a vytvoří velmi krásné výtvory, se kterými budou bojovat o umístění.



nprap. Mgr. Soňa Podlahová

13. 5. 2021

