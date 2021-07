Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Letní období nás láká ke sportu

KARLOVARSKÝ KRAJ – Sportujte bezpečně.

Letní období je obdobím vyznačujícím se především zvýšeným pohybem lidí venku. Vybízí k tomu nejen sluníčko dodávající energii a dobrou náladu, ale i možnost dělat aktivity, které, jak dá ostatně většina lidí za pravdu, je zkrátka lepší realizovat za hezkého a suchého počasí. Všichni by si však před samotnou aktivitou měli zkontrolovat své vybavení a pomůcky, které jsou k danému sportu určené a v souvislosti s tím myslet i na tzv. „zadní vrátka“.



Cyklistika, jako nejrozšířenější venkovní sportovní aktivita vůbec, je v letním období o to rozšířenější, neboť k ní láká právě hezké počasí. Je však potřeba dodržet povinnou výbavu, která by měla obsahovat následující věci: dvě na sobě nezávislé brzdy, přední odrazku bílé barvy, oranžové odrazky na paprscích kol, oranžové odrazky na obou stranách pedálů a pochopitelně je také nutné podotknout, že do povinné výbavy se počítá i přilba, která je povinná do osmnácti let věku. Za snížené viditelnosti musí být kolo opatřeno světlometem s bílým světlem vpředu a zadním světlem červené barvy v zadní části kola. Na kole se dále doporučuje mít např. blatníky, zvonek, zámek na kolo, reflexní prvky nebo lékárničku.

V případě kolečkových bruslí není daná žádná povinná výbava, avšak může být výhodou, pokud se člověk dostatečně chrání před pádem. Jezdci „začátečníci“ by se tak vůbec neměli stydět minimálně za chrániče kolen, loktů, zápěstí nebo helmy. I pád na bruslích totiž může být dost ošklivý a i obyčejná odřenina se může hojit dlouho. Uvedené věci by měly být samozřejmostí především u dětí.

Plavání, ať už v areálech k tomu určených nebo zkrátka jen v přírodních podmínkách (rybníky, lomy, řeky…), je aktivitou, která k létu patří. Obecným pravidlem při plavání v neznámých vodách je neplavat tam, kde to neznáme – kam nevidíme. Podvodní proudy mohou být totiž zrádné. Další takové nepsané pravidlo je samozřejmě nepřeceňovat své síly. Je sice obdivuhodné, že člověk vlastními silami přeplave z jednoho břehu na druhý, nicméně břeh, který se na první pohled nemusí jevit příliš vzdálený, dokáže po pár vysilujících tempech překvapit. Snažit se tedy doplavat určitou vzdálenost stůj co stůj může člověka ohrozit na životě a skončit nešťastně. V plaveckých areálech a koupalištích je potřeba dodržovat pravidla areálu (například zákaz skákání do vody, zákaz plavání v určitých oblastech a další). V případě plavby na kánoích či raftech na řece je nutné připomenout, že platí zákaz požívání alkoholických nápojů. Samozřejmostí by měla být i záchranná vesta, která sice není povinná, ale dokáže předejít neštěstí.

I u ostatních typů sportů je důležité dbát zvýšené opatrnosti v situacích, které dané aktivity nabízejí. V případě turistiky je tak například vhodné nastudovat si trasu předem, vzít si s sebou mapu navštívené oblasti a mobilní telefon, kterým si lze v případě potřeby zavolat pomoc. Mimoto je však důležité opatřit si i vhodné oblečení a dostatek pitné vody. Policejní preventisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje Vám přejí krásné léto.

prap. Mgr. Lucie Machalová

por. Bc. Zuzana Týřová

14. 7. 2021



