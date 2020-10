Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Krást se mu nevyplatilo

CHEBSKO – Byl zadržen v prodejně a nakonec skončil ve vazbě.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání sedmatřicetiletého muže z Aše, kterého obvinili ze spáchání zločinu krádeže a přečinů výtržnictví a poškození cizí věci.

Obviněný měl v neděli 25. října letošního roku přijít po osmé hodině ranní do obchodního domu ve Františkových Lázních. Měl procházet prodejnou a po chvíli vzít z regálu nabíječku či holicí strojky, a ty uschovat do přinesené tašky. Následně měl projít přes pokladnu, aniž by za zboží zaplatil. Odcizené zboží si měl odložit před vstupem do obchodního domu a s prázdnou taškou se do něj vrátit. Do přinesené tašky měl tentokrát uschovat několik lahví alkoholu, uzeniny či čokoládu a znovu se bez zaplacení snažit prodejnu opustit. Tentokrát ovšem na odcizené věci zareagovala bezpečnostní brána určená k ochraně zboží, která spustila alarm, tím přivolala pracovníky prodejny a následně došlo k uzavření dveří z prodejny. Muž, který tak nemohl prodejnu opustit a neustále vulgárně nadával, měl poté ve vzteku bezpečnostní bránu poničit. Svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 11 tisíc korun.

Po příjezdu policejní hlídky byl sedmatřicetiletý muž, který se v minulosti krádeže již dopustil, zadržen a převezen na obvodní oddělení k dalším úkonům. Podrobil se orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu a testu na přítomnost omamných a psychotropních látek. Oba testy vyšly s negativním výsledkem.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

V případě prokázání viny mu nyní hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let, neboť se jednání dopustil v době, kdy byl Usnesením Vlády České republiky vyhlášen nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu COVID – 19 a čin byl tedy spáchán za stavu jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí.

nprap. Jakub Kopřiva

27. 10. 2020

Odkazy do noveho okna Poničená bezpečnostní brána Detailní náhled

