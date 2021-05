Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kradli ve sklepních kójích

SOKOLOVSKO – Měli vzít pracovní nářadí i malířské barvy.

Policisté z obvodního oddělení Habartov sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody dvěma mužům ve věku třiadvaceti a pětadvaceti let.

Na konci března měla dvojice po vzájemné domluvě vniknout do panelového domu v Habartově. Následně se jim mělo podařit vstoupit do sklepních prostor. Poté měli vniknout do jedné ze sklepních kójí a tu prohledat. Nakonec z ní měli odcizit vibrační brusku a vrtačku. To ale nebylo z jejich strany vše, protože ve svém jednání měli pokračovat a mělo se jim podařit vniknout ještě do jedné sklepní kóje. V té měli odcizit několik kusů malířských barev. Po chvíli měli s odcizenými věcmi z panelového domu utéct. Dvojice měla způsobit celkovou škodu přibližně 4 tisíce korun.



Policisté z obvodního oddělení Habartov ve spolupráci se sokolovskými kriminalisty se začali případem okamžitě zabývat. Po řadě šetření se jim podařilo dvojici pachatelů zadržet.



Dvojici mužů, která již byla v minulosti za krádeže pravomocně odsouzena, hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

7. 5. 2021

