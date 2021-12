Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kradli elektroniku

SOKOLOVSKO – Způsobili škodu přibližně 24 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Sokolov – město sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže dvěma mužům ve věku 20 a 28 let.

Dvojice měla od druhé poloviny září do druhé poloviny října letošního roku navštěvovat obchodní domy v Sokolově a krást různou elektroniku. Během měsíce se měli tohoto jednání dopustit v pěti případech.



Vše mělo začít v prodejně elektra v Sokolově. Dvojice měla přijít do prodejny, pohybovat se mezi regály a po chvíli do přinesené igelitové tašky uschovat bezdrátová sluchátka či několik myší k počítači. Následně měli prodejnu opustit bez zaplacení.



Během prvního dne v měsíci říjnu neznala jejich drzost mezí, protože v rozmezí několika hodin měli krást dvakrát ve stejném obchodním domě. Krátce před 15. hodinou měli nejdříve odcizit několik kusů chytrých hodinek. O několik hodin později se měli do prodejny vrátit a odcizit několik holicích strojků včetně různého příslušenství k nim.

V polovině října si jejich počínání už všimla ostraha obchodního domu, která je při odchodu zastavila. V igelitové tašce měla dvojice odcizenou powerbanku či holicí strojek. Stejně dopadli i o týden později, kdy je ostraha prodejny opět přistihla a odcizit tak nic nedokázali.



Svým jednáním způsobila dvojice celkovou škodu přibližně 24 tisíc korun.



V případě prokázání viny hrozí dvacetiletému muži trest odnětí svobody až na dva roky. Osmadvacetiletému muži hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na roky tři, neboť byl již za krádeže v minulosti pravomocně odsouzen.

nprap. Jakub Kopřiva

14. 12. 2021

