Kradl vše, co mu přišlo pod ruku

CHEBSKO – Svým jednáním způsobil škodu téměř 94 tisíc korun.

Třiadvacetiletý muž z Chebu kradl v posledních měsících vše, co mu přišlo pod ruku. Na konci minulého roku měl vniknout do jedné z chebských prodejen a v té odcizit dva notebooky a několik kartonu vína. V únoru letošního roku si před obchodním centrem vyhlédl zaparkovaný osobní automobil, u kterého poničil skleněnou výplň. Poté vnikl do vozidla, které prohledal, ale nic z něho neodcizil. I přesto tímto svým jednáním způsobil majiteli škodu téměř 6 tisíc korun.

Na konci února měl muž ještě vniknout do jednoho z chebských kadeřnictví. Z něho měl odcizit fény, mobilní telefon či finanční hotovost. Zároveň měl prohledat téměř 20 balíků od jedné z přepravních společností, která je v kadeřnictví zanechala pro zákazníky, kteří si je měli vyzvednout následující den.

Páchat trestnou činnost se měl znovu vydat na začátku dubna, kdy vnikl do nevyužívané provozovny stavební společnosti. Z té měl odcizit například kuchyňský dřez či dílenský vozík.

O dva týdny později měl v nočních hodinách vniknout do restauračního zařízení v Chebu. Také tam měl odcizit vše, co mu přišlo pod ruku. Kromě několika desítek krabiček cigaret měl odcizit například i finanční hotovost.

Po provedených šetřeních policisté třiadvacetiletého muže zadrželi. Kriminalisté zahájili trestní stíhání a muže obvinili ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci. Kriminalisté poté podali státnímu zástupci návrh na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Muže následně soudce poslal přímo do vazební věznice.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let, jelikož svým jednáním způsobil větší škodu a navíc byl za stejný trestný čin v posledních třech letech již pravomocně odsouzen.

nprap. Jakub Kopřiva

22. 8. 2019

