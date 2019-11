Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Krádeže z Karlovarska

KARLOVARSKO - Krádeže se dopouštěli všichni opakovaně.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání 24letého muže z Chomutovska, kterého obvinili ze spáchání přečinu Krádež. Obviněný muž se tohoto trestného činu měl dopustit v období od června do listopadu v Ostrově, a to nejméně v pěti případech. Na dětském hřišti měl odcizit odloženou koloběžku nebo z garáže terénní motocykl. Během návštěvy dokonce odcizil známému z bundy finanční hotovost. Na svědomí má mít také krádež ve výrobní hale, odkud odcizil vrtačku a měděné kabely. Vloupat se měl i do kůlny v místní zahrádkářské osadě a odtud odcizit různé pracovní nářadí. Celková škoda byla předběžně odhadnuta na částku téměř 30 000 Kč. Policejní komisař podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Soudce dnes poslal obviněného muže do vazební věznice, kam byl od soudu eskortován policejní hlídkou. V posledních třech letech byl obviněný muž za stejný trestný čin odsouzen Okresním soudem v Karlových Varech. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

Policisté z obvodního oddělení v Nejdku sdělili 49letému muži ze Sokolovska podezření ze spáchání přečinů Krádež a Porušování domovní svobody. Podezřelý muž se měl v červenci vloupat do rekreační chaty v obci Vysoká pec a nakonec zde neoprávněně bez vědomí majitele pobývat až do října. Během této doby měl z chaty odcizit různé věci, které následně rozprodal dalším osobám a peníze použil pro svou potřebu. Jednalo se například o rybářské náčiní, starožitnosti nebo různé nářadí. Poškozenému majiteli tak způsobil škodu kolem 40 000 Kč. Tohoto jednání se dopustil i přesto, že byl v posledních třech letech pro přečin Krádež odsouzen Okresním soudem v Sokolově. V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

Nejdečtí policisté sdělili podezření ze spáchání přečinů Krádež a Porušování domovní svobody spáchané ve formě spolupachatelství také dvěma mužům z Karlovarska ve věku 26 a 30let. Těchto trestných činů se podezřelí muži měli dopustit na začátku listopadu v malé obci u Nejdku. Po předchozí domluvě měl mladších z nich odvézt svého komplice k rodinnému domu, do kterého se muž vloupal. Následně měl odtud odcizit křovinořez a svářecí soupravu. Odcizené věci poté naložili do auta a odvezli. Majitelce tak způsobili škodu ve výši kolem 20 000 Kč. Oba podezřelí muži byli v posledních třech letech za stejný trestný čin odsouzeni Okresním soudem v Karlových Varech, proto jim teď hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

8. 11. 2019

vytisknout e-mailem