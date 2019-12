Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kontroly chatových oblastí pokračují

SOKOLOVSKO – Policisté zkontrolovali přes 120 chat a zahrad.

Policisté na Sokolovsku provedli několik bezpečnostních akcí na kontrolu chatových oblastí. První z nich proběhla 4. prosince 2019 v teritoriu obvodního oddělení Loket. Policisté s policejním psovodem zkontrolovali na 50 chat a zahrad v zahradní kolonii Nové Sedlo a Loučky. Dále zahrádkářskou kolonii „Kateřina“ a „Anna“. Čtyřčlenná policejní hlídka zkontrolovala také oblast „Žlutá řeka“ v Lokti. Během kontrol nebylo zjištěno žádné narušení objektů. Další policejní akce se uskutečnila 7. prosince 2019 v ranních a odpoledních hodinách v Tatrovicích. Celkem devět policistů z obvodního oddělení Chodov zkontrolovalo přes 40 chat, kdy nezaznamenali žádný problém. V úterý 10. prosince 2019 v odpoledních hodinách provedli policisté z obvodního oddělení v Horním Slavkově kontrolu chatové oblasti Třídomí, kde zkontrolovali přibližně 30 chat. I tady proběhla kontrola bez zaznamenání jakéhokoliv problému.

Policisté budou i v následujícím období pokračovat v realizaci podobných akcí, a to z důvodu snížení vloupání do uvedených objektů. Účelem je preventivně působit na majitele chat a také zvýšit pocit bezpečí u občanů. Zkontrolovat chaty, zda u nich nedošlo k vloupání či poškození majetku. Z pravidla policisté zanechávají kartičky s informací o kontrole s doporučením jak chránit svůj majetek na dveřích.

Všechny tyto bezpečnostní akce jsou uskutečněny v rámci celorepublikového projektu „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“. Součástí projektu je také mobilní aplikace s názvem „Zabezpečte se“. Aplikaci je možné si bezplatně stáhnout v Google Play i v App Store. Jejím hlavním cílem je poradenství pro širokou veřejnost, jak správně zabezpečit svůj majetek aby bylo zabezpečení účinné, praktické a využívalo certifikovaná řešení.

Pro správné zabezpečení majetku dodržujte tyto rady:

• Uzavření objektu – vždy, když odcházíte z bytu nebo domu, řádně uzavřete všechna okna a pečlivě uzamkněte dveře, a to i v případě, že máte v plánu se brzy vrátit.

• Neupozorňujte na svou nepřítomnost – pokud odjíždíte na delší dobu, řekněte to pouze blízkým, případně osobám, kterým věříte. Na svou nepřítomnost neupozorňujte na sociálních sítích.

• Neupozorňujte na své majetkové poměry – nenechávejte doma velké množství cenností a vyšší finanční hotovost, raději vše uschovejte do banky, případně cenné předměty a peníze řádně uzamkněte v trezoru doma.

• Na jmenovkách uvádějte množná čísla – na domovní zvonky či poštovní schránky uvádějte svá příjmení vždy v množných číslech bez křestních jmen a dosažených titulů.

• Pokud se i přes naše preventivní rady stanete obětí vloupání, ihned volejte na linku 158. Do domu či bytu nevstupujte, může se stát, že pachatel je ještě uvnitř a může být ozbrojen. Pokud přece jen do domu či bytu vstoupíte, nemanipulujte s předměty a byt neuklízejte, mohli byste uklidit i stopy, které tam pachatel zanechal.

nprap. Mgr. Soňa Podlahová

13. 12. 2019

