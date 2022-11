Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Fyzicky napadl jiného muže

SOKOLOVSKO – Ten musel vyhledat lékařské ošetření.

Policisté z obvodního oddělení Kraslice sdělili podezření ze spáchání přečinů ublížení na zdraví, nebezpečného vyhrožování a výtržnictví dvaačtyřicetiletému muži ze Sokolovska.

Ten měl mít ve druhé polovině září letošního roku krátce po půlnoci v Kraslicích u jednoho barů rozepři s jemu známým šestačtyřicetiletým mužem kvůli osobním sporům. Vyčítat mu měl soužití s jeho bývalou přítelkyní či pokládání hovorů. Poté do něj měl začít strkat oběma rukama. Napadený muž ho měl vyzvat, aby toho zanechal. Podezřelý muž na to měl zareagovat tím, že si sundal bundu, mikinu i tričko a začal mu vyhrožovat fyzickým napadením. Vzápětí šestačtyřicetiletého muže fyzicky napadl několika údery pěstí do horní poloviny těla. Napadený muž u jedné z ran uhnul a dvaačtyřicetiletý muž při pokusu ho udeřit upadl na zem. Šestačtyřicetiletý muž mu poté chtěl pomoc vstát a začal ho zvedat ze země, ovšem dvaačtyřicetiletý muž toho měl zneužít, muže povalit na zem a začít ho škrtit. Napadenému muži se ale ze škrcení podařilo vymanit a podezřelý muž s fyzickým útokem dále nepokračoval.

Napadený muž musel se svými zraněními vyhledat lékařské ošetření v nemocnici, kdy mu byla vystavena pracovní neschopnost.

V případě prokázání viny hrozí dvaačtyřicetiletému muži trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jan Bílek

25.11.2022

