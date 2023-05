Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dvě tragické dopravní nehody

KARLOVARSKÝ KRAJ – Pět osob utrpělo zranění neslučitelná se životem.

Dopravní nehoda u Dolního Žandova

V sobotu 27. května letošního roku krátce po jednadvacáté hodině došlo na pozemní komunikaci číslo I/21 u obce Dolní Žandov k tragické dopravní nehodě dvou osobních vozidel. K té mělo dojít tak, že třiašedesátiletá řidička osobního automobilu značky Škoda, jedoucí směrem z obce Úbočí do obce Dolní Žandov, na křižovatce silnic číslo 21213 a I/21, zřejmě nedala přednost projíždějícímu vozidlu značky Honda, které jelo po hlavní pozemní komunikaci. Následně došlo ke střetu obou vozidel.

Při dopravní nehodě utrpěly třiašedesátiletá řidička a její čtyřiapadesátiletý spolujezdkyně zranění neslučitelná se životem. Osmatřicetiletý řidič vozidla značky Honda a jeho osmatřicetiletá spolujezdkyně utrpěli zranění, se kterými byli letecky transportováni do nemocnice. Další teprve čtrnáctiletou spolujezdkyni převezla Zdravotnická záchranná služba do nemocnice.

U osmatřicetiletého řidiče nebylo na místě možné provést dechovou zkoušku, a proto byl nařízen odběr krve v nemocnici.

Dopravní nehoda u Žalmanova

K další tragické nehodě osobního automobilu došlo jen o několik hodin později, v neděli 28. května letošního roku krátce před půl třetí hodinou ranní na pozemní komunikaci číslo I/6 u Žalmanova na Karlovarsku. K té mělo dojít tak, že devatenáctiletý řidič, jedoucí od Bochova směrem do Karlových Varů, z dosud nezjištěných příčin přejel s vozidlem značky Audi do protisměru, sjel do příkopu a následně narazil do skály. Po nárazu vozidlo zůstalo na levém boku v příkopu.

Při dopravní nehodě utrpěl devatenáctiletý řidič, devatenáctiletý spolujezdec a devatenáctiletá spolujezdkyně zranění neslučitelná se životem. Dvacetiletá spolujezdkyně utrpěla zranění, se kterými byla letecky transportována do nemocnice.

Přesné příčiny a okolnosti těchto tragických dopravních nehod jsou nadále v šetření policistů.

nprap. Jan Bílek

29.5.2023

vytisknout e-mailem