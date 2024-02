Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dvě dopravní nehody na Karlovarsku

KARLOVARSKO – Naštěstí došlo pouze k lehkým zraněním.

Dopravní nehoda osobního automobilu

Ve čtvrtek 22. února letošního roku krátce po půl jedenácté hodině dopolední došlo v ulici Jasmínová v Karlových Varech k dopravní nehodě osobního automobilu. K té mělo dojít tak, že jednadevadesátiletý řidič osobního automobilu značky Škoda si při výjezdu z garáže zřejmě spletl brzdový pedál s plynovým pedálem, přičemž následně přejel pozemní komunikaci. Poté vjel do protisměru a na chodník, kde narazil do betonového plotu. Po nárazu sjel do zahrady, kde přední částí vozidla narazil do stromu. Policisté na místě zjistili, že jednadevadesátiletý řidič osobního automobilu předložil lékařský posudek platný do září loňského roku, který je potřebný pro uznání způsobilosti k řízení motorových vozidel, tedy k získání řidičského oprávnění.

Policisté u muže provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.

Při dopravní nehodě utrpěl řidič zranění, se kterými byl Zdravotnickou záchrannou službou převezen do nemocnice.

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 115 tisíc korun.

Přestupkové jednání policisté předali správnímu orgánu k dalšímu projednání.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopravní nehoda nákladního automobilu

Jen o několik hodin později, kolem patnácté hodiny, došlo na pozemní komunikaci číslo I/13 u Ostrova k dopravní nehodě nákladního automobilu. K té mělo dojít tak, že devětatřicetiletý řidič jedoucí ve směru od obce Květnová do Ostrova z dosud nezjištěných příčin před sjezdem do obce Jáchymov přejel do protisměru, kde následně narazil do svodidel. Ty prorazil, vyjel mimo komunikaci, kde narazil do stromu. V cisternovém návěsu řidič převážel více než 23 tisíc litrů motorové nafty a 10 tisíc litrů benzínu, přičemž nedošlo k žádnému úniku pohonných hmot.

Při dopravní nehodě utrpěl řidič zranění, se kterými byl Zdravotnickou záchrannou službou převezen do nemocnice.

Policisté u muže provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 150 tisíc korun.

Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou nadále v šetření policistů.

nprap. Jan Bílek

23.2.2024

