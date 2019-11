Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dva případy podvodů

KARLOVARSKÝ KRAJ – Podvádět se nevyplácí.

Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Karlových Varech zahájili trestní stíhání 42leté ženy a 48letého muže, které obvinili ze spáchání pokračujícího přečinu Podvod. Žena měla neoprávněně v době od ledna roku 2015 do června roku 2017 pobírat sociální dávky na bydlení. Jak kriminalisté během svého šetření zjistili, žena měla podat na příslušný úřad žádost a za pomocí obviněného muže předložit falešná potvrzení o prodloužení doby trvání nájemní smlouvy a služeb. O šest let starší muž se měl vydávat dokonce ve dvou případech přes telefonní hovor s pracovnicí úřadu za pronajímatele bytu a uvést nepravdivé informace rozhodné pro výplatu dávky. Na základě průběžně předkládaných falešných podkladů žena během dvou let neoprávněně obdržela od úřadu příspěvek ve výši téměř 245 tisíc korun. V případě prokázání viny hrozí obviněné ženě a obviněnému muži trest odnětí svobody až na 5 let za způsobenou větší škodu.

Podvodného jednání se měla dopustit také 45letá žena z Aše. Ta se měla svého protiprávního jednání dopustit koncem února roku 2018 tím, že přes internetový portál měla požádat o úvěr jménem své dcery. Bez jejího vědomí a souhlasu měla žena operátorovi při telefonickém ověření uvést její osobní údaje a bankovní spojení. Na základě sdělených informací jí byl úvěr poskytnut a žena měla během pěti měsíců neoprávněně čerpat částku ve výši kolem 71 tisíc korun. Chebští kriminalisté jí za výše uvedené jednání obvinili ze spáchání přečinů Podvod, Poškození cizích práv a Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V případě prokázání viny jí hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

prap. Eva Valtová

por. Bc. Zuzana Týřová

27. 11. 2019

