Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Drzost zloděje neznala mezí

KARLOVARSKO – Vnikl do domu a kradl vedle spícího muže.

Dvaadvacetiletý muž z Mostu měl na konci srpna letošního roku v brzkých ranních hodinách vniknout na pozemek a následně do rodinného domu v Karlových Varech. V něm měl přijít do pokoje, ve kterém spal dvaadvacetiletý muž. Toho si ovšem vůbec nevšímal a z nočního stolku mu měl odcizit krabičku cigaret, mobilní telefon a pouzdro na doklady. Následně měl z místa odejít.

To ale nebylo vše, protože o několik týdnů později měl přijít do jedné z drogérií v Karlových Varech. Tam si měl prohlížet vystavené zboží a následně z regálu vzít holicí strojek, který si uschoval do připravené tašky a bez zaplacení prodejnu opustil. Jeho drzost ale neznala mezí, protože o tři dny později se měl do drogerie vrátit znovu a odcizit ten samý holicí strojek.

Po provedených šetřeních policisté muže zadrželi. Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – Rybáře mu sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody, neoprávněného opatření a padělání a pozměnění platebního prostředku.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

16. 10. 2019

