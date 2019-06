Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopustili se několika krádeží

SOKOLOVSKO – Způsobili škodu celkem přes 170 tisíc korun.

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Sokolově zahájili trestní stíhání 28letého muže ze Sokolova, kterého obvinili ze spáchání přečinů Krádež, Porušování domovní svobody a Poškození cizí věci. Dále obvinili 37letého muže ze Sokolova, kterého obvinili ze spáchání přečinů Krádež a Porušování domovní svobody.

V období od ledna do dubna 2019 se obvinění muži měli dopustit několika krádeží na Sokolovsku. Osmadvacetiletý muž se měl dopustit nejméně šesti krádeží, kdy ve dvou případech se spolu s ním měl skutku dopustit také 37letý muž.

V lednu 2019 se měl 28letý muž dostat do sklepní místnosti v areálu školy v Sokolově a z té odcizit AKU vrtačku s příslušenstvím. O téměř dva měsíce později měl obviněný v Sokolově u obchodního domu využít otevřeného návěsu se zbožím u jedné z prodejen a z něj odcizit různé druhy potravin. V březnu se měli oba dva muži dostat přes plastové sklepní okno do panelového domu v Sokolově. Následně vnikli do kočárkárny a z té měli odcizit 4 horská jízdní kola, která měli následně prodat cizí osobě. V dubnu měli v Chebu oba dva obvinění vniknout na pozemek poškozeného a přes zadní otevřené dveře vstoupit do domu, kde měli poté vypáčit vchodové dveře ke sklepním kójím. Nic však nestihli odcizit, protože zaslechli nějaké hlasy. Při jejich jednání je měl přistihnout zřejmě obyvatel domu.

V krádežích měl dále pokračovat již sám 28letý muž. Koncem dubna 2019 ve večerních hodinách v Královském Poříčí měl z garáže odcizit křovinořez. V polovině května 2019 se měl 28letý obviněný dopustit další krádeže. V Sokolově měl vypáčit okno prodejny, a aniž by vstoupil dovnitř otevřeným oknem, měl odcizit několik kusů oblečení. To následně prodal náhodnému kolemjdoucímu. Krádežemi způsobili škodu v celkové výši přesahující 170 tisíc korun.

Oba dva obvinění byli zadrženi a umístěni do policejní cely. Kriminalisté podali státnímu zástupci návrh na vzetí obviněných mužů do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl 37letý muž propuštěn na svobodu, kde bude probíhat jeho stíhání. Osmadvacetiletý muž byl dodán do výkonu trestu odnětí svobody. Oběma mužům hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na 5 let.

nprap. Mgr. Soňa Podlahová

5. 6. 2019

vytisknout e-mailem