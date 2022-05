Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní soutěž mladých cyklistů v Sokolově

SOKOLOVSKO – Proběhlo okresní kolo soutěže.

Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů pro rok 2022 proběhlo dne 5. května v Sokolově v areálu Domu dětí a mládeže na dopravním hřišti.

Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo dopravy – BESIP. Pořadatelé soutěže byli Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, BESIP pro Karlovarský kraj, Dům dětí a mládeže Sokolov, Městský úřad Sokolov, Policie České Republiky- územní odbor Sokolov, Městská policie Sokolov a Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje – územní odbor Sokolov. Garantem soutěže byl koordinátor BESIP pro Karlovarský kraj pan Lukáš Hutta.

Na okresní kolo soutěže se žáci základních škol ze Sokolovska připravovali během celoroční výuky dopravní výchovy. Ti nejlepší reprezentovali svoji školu v Sokolově v Domě dětí a mládeže. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií. V první kategorie byli zařazeni do družstvech 4 žáci (2 chlapci, 2 dívky) ve věku 10–12 let. Letos se této kategorie zúčastnilo 7 družstev. Ve druhé kategorii soutěžila také družstva 4 žáků (2 chlapci, 2 dívky) ve věku 12–15 let a této kategorie se zúčastnilo 6 družstev.

Děti měly za úkol splnit čtyři disciplíny s dosažením nejmenšího počtu trestných bodů. Mezi teoretickou část patřily testy znalostí ze zákona o silničním provozu na pozemních komunikacích a znalosti z poskytnutí první pomoci. Další disciplínou, při které děti předvedly svou zdatnost, byla jízda po dopravním hřišti, kde byla určena pravidla silničního provozu jako ve skutečnosti. Velikou výzvou byla následně jízda zručnosti a testy.

V první kategorii se na krásném prvním místě umístili žáci ze základní školy Sokolov – ulice Rokycanova, druhé místo si vybojovali žáci ze základní školy Sokolov – Pionýrů a třetí místo získali žáci ze základní školy Kraslice – ulice Havlíčkova. Ve druhé kategorii starších žáků si vítezství vybojovali žáci ze základní školy Sokolov – ulice Švabinského. Druhé místo si odnesli žáci ze základní školy Březová – ulice Komenského a krásné třetí místo získali žáci ze základní školy Chodov – ulice Smetanova.

V každé kategorii byl vybrán nejlepší kluk a dívka. V první kategorii si cenu odnesla Barbora Kindratová a Lukáš Kukačka. Ve druhé kategorií zvítězil Jiří Dočkal a Jana Žigová.

Soutěž se velmi pěkně vydařila i díky počasí, které všem soutěžícím celý den přálo. Ti, kteří se v okresním kole umístili na prvním a druhém místě, budou dále bojovat v krajském kole v Karlových Varech dne 17. května 2022.

por. Mgr. Soňa Podlahová

9. 5. 2022

vytisknout e-mailem