Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehody v Karlových Varech

KARLOVARSKO – Dva řidiči měli pozitivní dechovou zkoušku.

V neděli 6. října letošního roku kolem půl deváté hodiny večerní došlo v Karlových Varech na pozemní komunikaci číslo I/6 k dopravní nehodě tří osobních vozidel. K té mělo dojít tak, že jednatřicetiletý řidič osobního automobilu značky Škoda vjel v Karlových Varech na průtah městem do protisměru. Při jízdě v protisměru následně přejel do jízdního pruhu vpravo, kde narazil do protijedoucího vozidla Škoda, které řídil třiačtyřicetiletý muž. Po několika málo metrech došlo k bočnímu střetu s dalším projíždějícím vozidlem značky Škoda, které řídil devětačtyřicetiletý muž. Ten se snažil střetu vyhnout, což se ale bohužel nepodařilo. Po nárazu byl vůz Škoda odražen do středových svodidel.

Policisté u jednatřicetiletého řidiče, který vjel do protisměru, provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 2,44 promile. U dalších dvou řidičů vyšla dechová zkouška s výsledkem negativním.

Karlovarští dopravní policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Jen o několik málo minut později došlo ve stejném směru na pozemní komunikaci číslo I/6, jen o několik metrů před první dopravní nehodou, k další dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Jednasedmdesátiletý řidič osobního vozidla značky Renault nedodržel bezpečnou vzdálenost za před ním jedoucím osobním vozidlem značky Hyundai, do kterého narazil. Při dopravní nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění.

Policisté u řidičů provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla u jednasedmdesátiletého řidiče s pozitivním výsledkem 1,07 promile. U druhého řidiče vyšla s negativním výsledkem.

Způsobená škoda u obou dopravních nehod byla předběžně odhadnuta na přibližně 800 tisíc korun.

Dopravními nehodami se nadále zabývají dopravní policisté.

nprap. Jan Bílek

7.10.2024

