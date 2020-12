Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehody na mokré vozovce

KARLOVARSKÝ KRAJ – Řidiči, dbejte zvýšené opatrnosti!

Nehoda u Šabiny na Sokolovsku

V pondělí 21. prosince letošního roku došlo v dopoledních hodinách na silnici třetí třídy poblíž Šabiny na Sokolovsku k dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že třiadvacetiletý řidič osobního automobilu značky Volkswagen, který jel ve směru od Černého Mlýna na Šabinu, zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy na mokré vozovce a v pravotočivé zatáčce dostal smyk. Následně měl přejet do protisměru, kde se měl čelně srazit s vozidlem značky Citroen. Po střetu byl automobil značky Citroen odražen mimo komunikaci, kde narazil do svahu příkopu. Při dopravní nehodě byla zraněna dvaašedesátiletá spolujezdkyně, která byla převezena do nemocnice s následnou hospitalizací.



Po dopravní nehodě se řidiči podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.



Škoda byla předběžně odhadnuta na 110 tisíc korun.

Přesná příčina a okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.





Nehoda v Horním Slavkově

K dopravní nehodě došlo v úterý 22. prosince 2020 také v Horním Slavkově. Devětasedmdesátiletý cizinec měl řídit osobní automobil značky Seat. Řidič měl jet směrem k místnímu městskému úřadu a při projíždění levotočivé zatáčky zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy na mokré pozemní komunikaci a dostal smyk. Následně měl narazit do zaparkovaného automobilu značky Kia.



Po dopravní nehodě se cizinec podrobil orientačnímu testu na přítomnost alkoholu, který vyšel s negativním výsledkem.



Škoda na poničených vozidlech byla předběžně odhadnuta na částku 50 tisíc korun.

Policisté z dopravního inspektorátu tento přestupek vyřešili příkazem na místě, tedy pokutou.



PREVENCE:

Každý řidič ví, že zastavit na mokré vozovce trvá déle, a to z důvodu, že při mokrém počasí se drobné jamky na povrchu vozovky naplní vodou. Pneumatiky tak významnou měrou ztrácejí svou přilnavost k vozovce, čímž si výrazně snižuje i jízdní stabilita. Za mokra silnice kloužou a déšť nebo vodní tříšť může snížit viditelnost, proto řidiči:

Zpomalte!

Udržujte bezpečnou brzdnou vzdálenost od vozidel jedoucích před vámi. Vždy mějte na paměti, že brzdná vzdálenost je na mokré vozovce delší.

Snažte se jet co nejplynuleji – při prudkém zrychlení či brzdění a při příliš rychlém zatáčení se snižuje přilnavost vašich pneumatik.

Ujistěte se, zda jsou vaše pneumatiky v dobrém stavu.

Pokud doje k „aquaplaningu“, zlehka sundejte nohu z plynového pedálu, ale vyhněte se brzdění. Vyřaďte rychlostní stupeň a nechte vozidlo samovolně zpomalit, dokud nad řízením opět nepřevezmete kontrolu.

nprap. Jakub Kopřiva

23. 12. 2020

Odkazy do noveho okna DN u Šabiny Detailní náhled

vytisknout e-mailem